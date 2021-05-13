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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظة الوجه تكمل استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

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الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتّعهُ بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء، والمملكة تنعم بالعز والرخاء.
كما رفع سمو نائب أمير الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على سموه الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

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