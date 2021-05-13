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4879 بلاغا باشرها فرع الهلال الأحمر بالطائف في الشهر الفضيل

4879 بلاغا باشرها فرع الهلال الأحمر بالطائف في الشهر الفضيل
http://almnatiq.net/?p=982720
المناطق_واس

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 4879 بلاغا، تنوعت ما بين حوادث وحالات إسعافية باشرتها فرق الهلال الأحمر باحترافية وسرعة فائقة .
ورفع الهلال الأحمر استعداداته لأيام العيد بتغطية المواقع المهمة وبعض مصليات العيد، من خلال تواجد فرقها التطوعية والإسعافية لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومباشرة أي طارئ لا قدر الله.
وتهيب الهيئة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة العيد من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة إسعافية عن طريق الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني”.

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