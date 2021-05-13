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أمين منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمين منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982723
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رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك – سائلاً الله عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم عليه نعمه، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.
كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وهو بأتم صحة وعافية.

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