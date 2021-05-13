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رئيس “سدايا” يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس “سدايا” يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982726
المناطق_واس

رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، باسمه واسم جميع منسوبي الهيئة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول يوم عيد الفطر المُبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على المملكة وبلاد المُسلمين باليُمن والخير والبركات.
وعبر معاليه عن خالص الامتنان والاعتزاز بجهود القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ وعطائها المستمر لكل من يُقيم على أرض هذا الوطن العظيم؛ الذي أصبحت خطواته على الأصعدة كافة مثالًا مُشرفًا يُحتذى به عالميًا، داعياً الله أن يحفظ للمملكة قادتها، وأن يُتمّ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يمنّ على أوطان العرب والعالم برفع الوباء ودوام السلام.

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