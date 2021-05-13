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“الإسلامية” تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ”كورونا”

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“الإسلامية” تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ”كورونا”

“الإسلامية” تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=982735
المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجدًا مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يومًا 1168 مسجدًا تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 28 مسجدًا بمنطقة القصيم وتسعة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا: ثلاثة بمنطقة عسير واثنين بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة جازان واثنين بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد وخصوصًا صباح العيد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي، وعدم المصافحة لسلامتهم.

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