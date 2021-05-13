بلدية الخفجي تقوم بتنفيذ حملات رقابية على محلات صوالين الحلاقة والمطابخ والمطاعم للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية

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أكدت بلدية محافظة الخفجي على كافة صوالين الحلاقة بعدم السماح للعملاء بالجلوس والانتظار في الصالون، كما أكدت أيضا على كافة المطابخ والمطاعم بالتقيد بالإجراءات الصادرة وقبول ذبيحتين فقط لكل مواطن، وذلك لسلامة الجميع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني بأن إدارة صحة البيئة بالبلدية نفذت حملات رقابية على كافة صوالين الحلاقة، وذلك ضمن استعداداتها لعيد الفطر المبارك، والتأكد من التزام الحلاقين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وحث هذه المحلات بعدم السماح بدخول المواطنين داخل محلات الحلاقة والجلوس أو الانتظار وذلك لسلامة مرتادين محلات الحلاقة وسلامة العاملين من فيروس كورونا كوفيد -19، مشيرا الى أن البلدية قامت بزيارة 45 محل من محلات الحلاقة مع توعيتهم وتوجيههم بالتقيد بالإجراءات الاحترازية حسب البروتوكولات والتدابير الوقائية لصوالين الحلاقة الرجالية الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف الحميداني بأن البلدية قامت أيضا بحملة أخرى على جميع المطابخ والمطاعم وأخذ التعهدات عليهم بالتقيد بالتسجيل في منصة الأمانة، والالتزام باستقبال (ذبيحتين ) فقط لكل مواطن وعدم مخالفة ذلك لضمان التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال الحد من التجمعات العشوائية في مثل هذا المناسبات بعيد الفطر المبارك.