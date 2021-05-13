نصائح لتهيئة المعدة لما بعد رمضان

المناطق_ الرياض

يلجأ كثيرون بعد انتهاء شهر رمضان، إلى طرق غير صحية في تناول الأطعمة وذلك منذ أول أيام عيد الفطر المبارك من دون تهيئة المعدة جيدا.

الخبراء يقدمون طرقًا سهلة لتفادي الضغط على المعدة والإضرار بعملية الهضم بعد شهر رمضان كالتالي:

أيام العيد:

يجب تناول الوجبات الرئيسية بوقات قريبة لتلك الأوقات التي كنت تتناول فيها الإفطار والسحور ويتم مقاربة الوجبات بشكل تدريجي حتى العودة لأوقات الوجبات المعتادة بعد شهر رمضان.

الحلوى:

يفضل تجنب الحلوى والمكسرات لأن الجسم يكون قد اعتاد راحة من الطعام 30 يومًا كاملة مما يربك الجهاز الهضمي، ولذلك ينصح بتناول كميات كبيرة من الأطعمة.

الأغذية الدسمة:

يفضل تجنب تناول الأغذية الدسمة قدر الإمكان لما لها من أضرار صحية ويفضل اختيار الأطعمة المسلوقة أو المطبوخة بدلًا من المقليات، مع تناول أطعمة وخضراوات غنية بالألياف مصل الجزر والطماطم والفلفل.

التوازن:

يفضل اتباع نظام غذائي متوازن مع كثرة شرب الماء على مدار اليوم، وعدم الخلط بين نوعين من النشويات في وجبة واحدة كالخبز والبطاطا والأرز.