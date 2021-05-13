ما هي الأعضاء التي يمكن التبرع بها؟ «الصحة» تجيب

المناطق_ الرياض

حددت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الأعضاء البشرية التي يمكن التبرع بها.

وقالت الصحة إن الأعضاء التي يمكن التبرع بها تشمل:

• بالنسبة للمتوفين دماغياً

الرئة

القرنية

الكبد

القلب

الكليتين

صممات القلب

البنكرياس

• بالنسبة للأحياء

كلية واحدة

فصل من الكبد

نخاع العظم

• توكلنا يطلق خدمة التسجيل للتبرع بالأعضاء

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر موقع “توكلنا” الإلكتروني وعبر تطبيقها على الهواتف النقالة؛ خدمةً لمرضى الفشل العضوي النهائي، وترسيخًا للعمل الإنساني الساعي إلى غرس قيم التكافل والمحافظة على النفس البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من خلال منظومة “توكلنا” إلى تعزيز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء وإسناد جهوده في ربط الرّاغبين بالتبرّع بالمُحتاجين للأعضاء؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله – وانسجامًا مع توجيهاتها الدائمة والمستمرة بأهمية دعم العمل الإنساني.

• المرحلة الأولى لبرنامج التبرع

وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى؛ كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.

ويهدف التعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لزراعة الأعضاء إلى تسهيل عملية التبرع بالأعضاء سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز (هنا) أو عن طريق موقع توكلنا (هنا الرابط) أو عن طريق تطبيق “توكلنا” قريبًا في الهواتف النقالة الذي سيعمل على نقل المعلومات بشكل آلي ولحظي لقوائم المتبرعين في المركز بهدف تسريع وتحسين تجربة المستخدم.