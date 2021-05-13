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خادم الحرمين الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982752
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أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في نيوم صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.
وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، كل من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.
وقد أمّ المصلين، فضيلة المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.
وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.

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