مدير عام الهلال الأحمر بالجوف ينقل معايدة رئيس الهيئة لمنسوبي المنطقة

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قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بنقل تهاني سعادة رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى لمنسوبيها العاملين بالميدان وغرفة العمليات.

وتمثلت المعايدة بزيارة لبعض المراكز الإسعافية وغرفة العمليات بالمنطقة حيث قدم سعادته الهدايا والورود تقديراً للعمل المميز الذي يقومون به حيث كان يرافقه المساعد للشؤون الاسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان ومدير الاتصالات الادارية الاستاذ النشمي بن زبن الرويلي.

كما شملت المعايدة العاملين بالمراكز الاسعافية بباقي المحافظات من خلال ارسال رسالة لهم والمرتبطين بنظام العمليات والتي كان نصها:( اخواني الزملاء .. نيابة عن سعادة رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى وبإسمي وبإسم جميع زملائي منسوبي إدارات الفرع اتقدم لكم جميعاً بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه أن يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام ، كما اسأله سبحانه أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقومون به من جهود جبارة ، وأن يحفظكم بحفظه وكل عام وانتم بخير ) .

وتجدر الاشارة أن هذه الزيارة تأتي بحرص من سعادة مدير عام الفرع بالوقوف على سير العمل وتقديراً للجهود التي يبذلها منسوبي الهيئة وخصوصاً العاملين بالميدان لجهودهم في أيام الشهر الفضيل و أيام عيد الفطر المبارك لما لها من أثر إيجابي على إستمرار العمل بكل تفاني وإخلاص.