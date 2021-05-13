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مركز التأهيل الشامل يقيم حفل معايده للنزلاء بتبوك

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مركز التأهيل الشامل يقيم حفل معايده للنزلاء بتبوك

مركز التأهيل الشامل يقيم حفل معايده للنزلاء بتبوك
http://almnatiq.net/?p=982770
المناطق-تبوك

المناطق- تبوك-فايز السميري:اقام مركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة الاجتماعية  بمنطقة تبوك اليوم (الخميس)، حفل معايدة لنزلاء المركز والدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مع تطبيق  الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي،  وذلك بحضور سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. منيف بن هابس الحربي،ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية علي بن مهدي العطوي، ومدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم، ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بالانابة حماد سلمان البلوي وعدد من المشرفين والمناوبين. وهدفت الزيارة إلى مشاركتهم  فرحة عيد الفطر المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على حاجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على خدمات المركز والدار وعلى وما يقدمه خلال العيد للنزلاء.وأكد الحربي على حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بهدف تطوير العمل ومشاركة العاملين والنزلاء فرحة عيد الفطر المباركوقدم الحربي شكره لجميع المكلفين بإجازة العيد على جهودهم ومشاركة النزلاء فرحة العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

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