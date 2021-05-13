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أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=982771
المناطق-جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, مدراء الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة الذين قدموا التهنئة لسموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
ورفع سمو أمير منطقة جــازان خلال كلمة في مستهل استقبال المعايدة ، باسمه وباسم أهالي المنطقة ، التهنئة الى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الوفي بمناسبة حلول عيد الفطر والى المرابطين بالحد الجنوبي وكافة رجال الأمن وأبطال الصحة منوها بجهودهم العظيمة جميعًا في خدمة الوطن بمختلف المواقع . 
وشدّد سمو أمير المنطقة على حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن, وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم، موجهاً الجميع ببذل قصارى جهدهم للسعي إلى تلبية احتياجات المواطنين وأداء الأمانة والأعمال المناطة بهم على أكمل وجه, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.
حضر استقبال المعايدة معالي رئيس جامعة جازان أ. د مرعي بن حسين  القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان د. عبدالله بن محمد الصقر.

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