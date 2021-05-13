أمير القصيم يستقبل الأهالي ومحافظي ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة المهنئين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

المناطق-بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في قصر سموه بحي الصفراء بمدينة بريدة ، مساء اليوم ، الأهالي ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم ، وجموع المواطنين ، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، مشيرا سموه أنه في هذه المناسبة السعيدة والبهيجة لنا جميعاً فرصة لتقوية روابط التكاتف والتعاضد وتقوية اللحمة الاجتماعية في كافة أنحاء هذا الوطن المبارك التي هي من أهم مرتكزات رؤية المملكة الطموحة وأساس متين لقوة هذه البلاد المباركة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن سمو ولي العهد ركز على اللحمة الوطنية وتعزيزها وتنمية التكاتف والتآلف بين أبناء الوطن, لافتاً الانتباه إلى أن القصيم أطلقت مبادرة “تعزيز الهوية الوطنية” ، التي تنص على التماسك والمحبة وزيارة الجيران وأبناء الوطن كافة والسؤال عنهم والاطمئنان عليهم, متمنياً من الجميع تعزيز اللحمة الوطنية تجاه مثل هذه المبادرات المباركة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل التهاني بالعيد السعيد ، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ سامي بن عبدالله الصقير, ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.