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بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد في غزة

بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد في غزة
http://almnatiq.net/?p=982781
المناطق- الرياض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن إدارته تجري اتصالات مع السعودية ومصر من أجل خفض التصعيد في غزة.

وأضاف بايدن: «نريد أن نرى انخفاضًا كبيرًا في الهجمات الصاروخية وأعمال العنف في الشرق الأوسط»، بحسب العربية.

وتابع: «إن وزارتي الخارجية والدفاع لدينا تتواصلان مع نظرائهما في الشرق الأوسط بشأن التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الذي عقد عبر الاتصال المرئي؛ لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأكد خلال الاجتماع، أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، تمثل جميعها انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والدساتير الدولية.

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