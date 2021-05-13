متطوعات هلال الجوف يعايدن منسوبي مركز اللقاحات بسكاكا

متطوعات هلال الجوف يعايدن منسوبي مركز اللقاحات بسكاكا

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متطوعات هلال الجوف يعايدن منسوبي مركز اللقاحات بسكاكا

متطوعات هلال الجوف يعايدن منسوبي مركز اللقاحات بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=982784
المناطق-سكاكا

قام فريق التطوع النسائي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بتقديم هدايا معايدة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الصحة العاملين بمركز تقديم اللقاحات بمدينة سكاكا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442 هـ .

وقدمت هذه المبادرة إيماناً من فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة بالدور الذي يقوم به منسوبي وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا وما يقدمونه من خدمات جليلة لاسيما عمليات تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين وتقديم المساعدة من خلال استقبال وتنظيم زوار المركز.

وتجدر الإشارة أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تحرص على الشراكة مع الجهات المعنية في مواجهة الجائحة في التعاون المباشر معها في سبيل الوصول بهذا الوطن الغالي ومن يعيشون على أرضه لمرحلة الأمان حتى خلو المملكة من هذه الجائحة بحول الله.

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