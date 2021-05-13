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“الحربي”يشارك المشمولين بالرعاية من ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام فرحتهم بعيد الفطر

“الحربي”يشارك المشمولين بالرعاية من ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام فرحتهم بعيد الفطر

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“الحربي”يشارك المشمولين بالرعاية من ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام فرحتهم بعيد الفطر

“الحربي”يشارك المشمولين بالرعاية من ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام فرحتهم بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=982793
المناطق_ الرياض

شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الفئات المشمولة بالرعاية من ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والأحداث فرحتهم بعيد الفطر السعيد بعد التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية الموصى بها من الجهات المعنية .

وكانت جولة المعايدة التي قدم خلالها الدكتور الحربي التهاني والتبريكات للنزلاء شملت دور الرعاية للمسنين والتربية للبنين والملاحظة الإجتماعية ومركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض ” كلٍ على حده ” وتضمنت بعض الفعاليات البسيطة مثل اداء صلاة العيد وتناول وجبة الإفطار ثم تبادل المعايدات وتوزيع الحلوى والهدايا العينية على جميع المشمولين بالرعاية بحضور مدراء ومنسوبي تلك الفروع .

وقد أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض اثناء تهنئته للنزلاء عن شكره وتقديره لجميع الكوادر المكلفة بالعمل خلال فترة العيد مشيراً الى أن هذه المناسبات تأتي لتؤكد على الدور التربوي والاجتماعي والنفسي الذي تقدمه فروع الإيواء للفئات المستفيدة من الرعاية داخلها ومنها استثمار جميع المناسبات الدينية والإجتماعية والوطنية لغرس القيم والمفاهيم التربوية والدينية في نفوسهم وادخال الفرح والسرور على قلوبهم.

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