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بعد يومين.. تهديد «واتساب» بشأن شروط الخدمة يدخل حيز التنفيذ

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بعد يومين.. تهديد «واتساب» بشأن شروط الخدمة يدخل حيز التنفيذ

بعد يومين.. تهديد «واتساب» بشأن شروط الخدمة يدخل حيز التنفيذ
http://almnatiq.net/?p=982796
المناطق_ الرياض

من المقرر أن يبدأ تطبيق واتساب في إيقاف تشغيل بعض الميزات تدريجياً بحلول 15 مايو في حال عدم الموافقة على شروط خدمة واتساب الجديدة، كما أعلنت الشركة الأم لواتساب، فيسبوك، وفق صحيفة “الجارديان”.

وفي الفترة الحالية، ستصبح الإشعارات التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة الجديدة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام واتساب مباشرة. و”لبضعة أسابيع”، سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى، مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل أو على المكالمات الفائتة.

وأكدت الشركة: “بعد أسابيع قليلة من الوظائف المحدودة لن تتمكن من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى هاتفك”. وفي المرحلة الحالية، سيتعين على المستخدمين الاختيار: إما قبول الشروط الجديدة، أو منعهم فعلياً من استخدام واتساب نهائياً.

في سياق متصل قام ملايين المستخدمين بتنزيل تطبيقات بديلة مثل “سيجنال” و”تيليجرام” بعد إعلان واتساب أن الشروط الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير. وانتشرت رسائل بكثرة على تطبيق الدردشة نفسه، حيث ادعى البعض خطأ أن الاتفاقية الجديدة ستمنح واتساب الحق في قراءة رسائل المستخدمين وتسليم المعلومات إلى فيسبوك.

إلى ذلك تم إجبار واتساب على تأخير التحديث، وإطلاق حملة توضح أن الاتفاقية الجديدة كانت تركز ببساطة على مجموعة جديدة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الشركات عبر التطبيق.

يذكر أن مديرة السياسة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في واتساب، نيامه سويني، كانت أوضحت في وقت سابق من هذا العام أنه “لا توجد تغييرات على مشاركة البيانات مع فيسبوك في أي مكان بالعالم”.

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