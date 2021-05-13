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عقار سحري جديد يكافح البدانة

عقار سحري جديد يكافح البدانة
http://almnatiq.net/?p=982810
المناطق_ الرياض

كشفت دراسة جديدة أن عقارًا رائعًا لإنقاص الوزن يقلل من تناول السعرات الحرارية بأكثر من الثلث ويضعف الشهية ويقلل الرغبة الشديدة بتناول الطعام.

وفقد المرضى الذين أُعطوا حقنة أسبوعية عُشر وزن أجسامهم في 20 أسبوعًا فقط، أي أسرع بـ 25 مرة أكثر من الذين تناولوا العلاج الوهمي. وأبلغ الذي حصلوا على العقار عن شعور اقل بالجوع، وشعروا بالشبع بشكل أسرع وأكلوا سعرات حرارية أقل بنسبة 35%.
ويقول الخبراء إن العقار المسمى semaglutide يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة أزمة البدانة، ويتم استخدامه بالفعل في علاج مرض السكري من النوع 2 ويعمل عن طريق اختطاف نظام تنظيم الشهية في الجسم.
وحلل باحثون من شركة الأدوية البريطانية نوفو نورديسك بيانات 72 بالغًا يعانون من السمنة المفرطة تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، وتم إعطاء نصفهم حقنة وحصل النصف الآخر على دواء وهمي.
وأكمل المشاركون استطلاعات حول عاداتهم الغذائية وشهيتهم في بداية التجربة ومرة ​​أخرى بعد 20 أسبوع. وتناول المرضى الذين حصلوا على الدواء 1736 سعرة حرارية وهو ما يقل 940 سعرة حرارية عن أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.
وفقد أولئك الذين تلقوا اللقاح 9.9% من وزن أجسامهم في المتوسط ​، مقارنة بـ 0.4% لدى أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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