احدث الأخبار

«الإمارات» تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك» لهذه الفئة
أبرز المواد
 عقار سحري جديد يكافح البدانة
أبرز المواد
 كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب
أبرز المواد
 خلاف واشتباك بين مقيمين في مكة ينتهي بمصرع أحدهما في أول أيام العيد
أبرز المواد
 «النيابة»: إطلاق النار في المناسبات جرائم تستوجب عقوبات مغلظة
أبرز المواد
 بعد يومين.. تهديد «واتساب» بشأن شروط الخدمة يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 “الحربي”يشارك المشمولين بالرعاية من ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام فرحتهم بعيد الفطر
أبرز المواد
 البحرينيون يستقبلون السعوديين بحملة “ولهنا عليكم” من الجسر إلى المنامة
أبرز المواد
 بايدن: نجري اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد في غزة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل الأهالي ومحافظي ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة المهنئين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 متطوعات هلال الجوف يعايدن منسوبي مركز اللقاحات بسكاكا
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
«الإمارات» تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك» لهذه الفئة

«الإمارات» تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك» لهذه الفئة

أبرز المواد
عقار سحري جديد يكافح البدانة

عقار سحري جديد يكافح البدانة

أبرز المواد
كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب

كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب

أبرز المواد
خلاف واشتباك بين مقيمين في مكة ينتهي بمصرع أحدهما في أول أيام العيد

خلاف واشتباك بين مقيمين في مكة ينتهي بمصرع أحدهما في أول أيام العيد

أبرز المواد

«الإمارات» تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك» لهذه الفئة

«الإمارات» تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك» لهذه الفئة
http://almnatiq.net/?p=982813
المناطق_وكالات

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح كورونا “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اعتماد لقاح فايزر بيونتيك، جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد للقاح فايزر بيونتيك كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

روابط ذات صلة

عقار سحري جديد يكافح البدانة

عقار سحري جديد يكافح البدانة
كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب

كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب
خلاف واشتباك بين مقيمين في مكة ينتهي بمصرع أحدهما في أول أيام العيد

خلاف واشتباك بين مقيمين في مكة ينتهي بمصرع أحدهما في أول أيام العيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*