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جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تطلق مبادرة “فرحة عيد”

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جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تطلق مبادرة “فرحة عيد”

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك تطلق مبادرة “فرحة عيد”
http://almnatiq.net/?p=982828
المناطق_واس

أطلقت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مبادرة “فرحة عيد” من خلال توزيع عدد من الهدايا والورود عقب صلاة عيد الفطر المبارك والتي هدفت لنشر الفرح والبهجة والسرور في نفوس الجميع.
وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف، أن الجمعية أطلقت هذه المبادرة من مبادئ التكافل المجتمعي إظهاراً للفرحة بالعيد السعيد، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل وفق برامج نوعية وشراكات مجتمعية من خلال رؤيتها الرامية للتميز والريادة في العمل الخيري لتحقيق أهدافها في نشر وتشجيع روح التكافل وتقديم المساعدات الخيرية النقدية والعينية للمستفيدين من خدماتها، بالإضافة إلى تقديم البرامج التدريبية والتطويرية، والعمل على تمكين الأفراد والأسر بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى، بهدف تحسين بيئة الحياة للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمسجلة بقوائمها.

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