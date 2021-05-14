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المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على الباحة

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على الباحة
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المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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