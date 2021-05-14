ابتكار جديد.. جهاز روسي يساعد على تجنب موت القلب المفاجئ

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أعلن المكتب الصحفي لجامعة تومسك التكنولوجية، أن علماء الجامعة ابتكروا جهازًا فريدًا لا مثيل له في العالم، يساعد على كشف أي مشكلة في عضلة القلب مبكرًا.

وتشير مجلة Measurement، إلى أنَّ هذا الجهاز يدرس بدقة عالية النشاط الكهربائي للقلب وحالة أنسجته، ويكشف أمراض عضلة القلب مبكرًا، ما يساعد على تجنّب موت القلب المفاجئ، ويمكن استخدامه في البيت أيضًا بحسب “روسيا اليوم”.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. وأنَّ الوفيات بسبب هذه الأمراض في ازدياد دائم. ومن بين هذه الأسباب الخطيرة ظاهرة تسمى موت القلب المفاجئ (SCD) Sudden cardiac death، التي تحصل خلال دقائق معدودة من دون أي أعراض مبكرة. وغالبًا ما يكون السبب احتشاء عضلة القلب.

وكما هو معروف يولد القلب باستمرار نبضات كهربائية تسبب انقباضًا وانبساطًا في عضلة القلب. وشكل وطول هذه النبضات، يعكس حالة القلب. ولكن الطرق المستخدمة حاليًا- تخطيط القلب الكهربائي (ECG) يسجل فقط التغيرات الحرجة، ما لا يسمح بالتنبؤ بالمخاطر المحتملة.

ولكن الجهاز الجديد يمكنه اكتشاف أي تغيرات مرضية في خلايا عضلة القلب مبكرًا، التي سابقًا كانت تكتشف فقط بالتدخل الجراحي.