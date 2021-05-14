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“الأرصاد” تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على عسير

“الأرصاد” تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على عسير
http://almnatiq.net/?p=982853
المناطق_واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على مدينة أبها، ومحافظات الحرجة، وأحد رفيدة، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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