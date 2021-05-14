إسرائيل ترفض هدنة في غزة.. والقاهرة تحذر من استمرار العملية العسكرية

المناطق_وكالات

غادر الوفد المصري إسرائيل متحفظًا على إطلاق الأخيرة عملية عسكرية موسعة بعدما رفضت تل أبيب قبول وساطة القاهرة لبدء هدنة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجمعة، بأنَّ القاهرة قررت الردّ على الرفض الإسرائيلي بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب.

كما تابعت أنها حذّرت إسرائيل من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة.

وكشف الوفد المصري أنه عرض على تل أبيب هدنة لمدة سنة، على أن تتولى القاهرة مراقبتها والتنسيق.

كما طلبت مصر من إسرائيل وقف الاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى، وأيضًا إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات في غزة، مؤكدة قدرتها على إلزام الأطراف الفلسطينية بالالتزام.