إسرائيل ترفض هدنة في غزة.. والقاهرة تحذر من استمرار العملية العسكرية

إسرائيل ترفض هدنة في غزة.. والقاهرة تحذر من استمرار العملية العسكرية

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إسرائيل ترفض هدنة في غزة.. والقاهرة تحذر من استمرار العملية العسكرية

إسرائيل ترفض هدنة في غزة.. والقاهرة تحذر من استمرار العملية العسكرية
http://almnatiq.net/?p=982856
المناطق_وكالات

غادر الوفد المصري إسرائيل متحفظًا على إطلاق الأخيرة عملية عسكرية موسعة بعدما رفضت تل أبيب قبول وساطة القاهرة لبدء هدنة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجمعة، بأنَّ القاهرة قررت الردّ على الرفض الإسرائيلي بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب.

كما تابعت أنها حذّرت إسرائيل من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة.

وكشف الوفد المصري أنه عرض على تل أبيب هدنة لمدة سنة، على أن تتولى القاهرة مراقبتها والتنسيق.

كما طلبت مصر من إسرائيل وقف الاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى، وأيضًا إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات في غزة، مؤكدة قدرتها على إلزام الأطراف الفلسطينية بالالتزام.

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