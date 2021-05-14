أمريكا.. ارتداء الكمامات مطلوب في الطائرات ووسائل النقل

المناطق_وكالات

رغم تأكيد المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، على تخفيف إرشاداتها بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم ضد فيروس كورونا، بشكل كامل، قائلة إنه لا يتعين عليهم استخدام الكمامات في الهواء الطلق ويمكنهم تجنب استخدامها في معظم الأماكن المغلقة، فإنه من غير المتوقع أن يتم رفع شروط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة استخدام الناس الكمامات في الطائرات ووسائل النقل العام والمطارات في أي وقت قريب.

وقالت المراكز، إنه يتعين على العمال والمسافرين اتباع الشروط الاتحادية لوضع الكمامات في وسائل النقل وفي المطارات ومحطات القطارات. ولا توجد شروط بضرورة تطعيم الناس حتى يستخدموا وسائل النقل.

كما قامت إدارة أمن وسائل النقل في 30 أبريل نيسان بتمديد شروط وضع كمامات في شبكات النقل الأميركية حتى 13 سبتمبر أيلول لمعالجة تفشي كوفيد-19.

رفض ارتداء الكمامة

وتقول الإدارة إن شركات تشغيل شبكات النقل سجلت رفض ما يقرب من ألفي راكب وضع كمامات منذ بدء سريان هذه الشروط في أول فبراير شباط.

بدورها، قالت متحدثة باسم إدارة أمن النقل، أمس الخميس “سنواصل العمل عن كثب مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقييم الحاجة إلى هذه التوجيهات”.

في الهواء الطلق والأماكن المغلقة

وكانت المراكز المعروفة اختصارا باسم “CDC”، أصدرت توصيات جديدة بشأن ارتداء الكمامات ودورها في الحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبرت فيها أن ارتداء الكمامات يبقى ضروريا في أماكن الرعاية الصحية أو في الأماكن التي تشترط ذلك أو في حال كان الشخص على متن طائرة.

كما أكدت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يجب عليهم بعد الآن ارتداء الكمامات أو البقاء على مسافة ست أقدام من الآخرين في معظم الأماكن، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.