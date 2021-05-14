الإعلان عن تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن عمل .. تعرف على أهدافه ومبلغ الإعانة وشروط التأهيل

المناطق - الرياض

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤخرا على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

ونشرت جريدة “أم القرى” اليوم تفاصيل التنظيم، حيث يهدف التنظيم إلى الآتي:



1-تنظیم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.

2-العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.

3-تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.

4- تحدید حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.

وحسب المادة الثالثة من تنظيم اعانة البحث عن عمل يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً، بحسب الآتي:

1- 2000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.

2- 1500 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- 1000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- 750 ريالاً شهرياً لمدة 3 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.