احدث الأخبار

الإعلان عن تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن عمل .. تعرف على أهدافه ومبلغ الإعانة وشروط التأهيل
أبرز المواد
 “الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتعلن تسجيل (927) حالة مؤكدة
أبرز المواد
 خطورة أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة لمخالطة مصاب؟..«الصحة» توضح
أبرز المواد
 أمريكا.. ارتداء الكمامات مطلوب في الطائرات ووسائل النقل
أبرز المواد
 ضبط 2497 مركبة مخالفة لتوقفها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 إسرائيل ترفض هدنة في غزة.. والقاهرة تحذر من استمرار العملية العسكرية
أبرز المواد
 صفارات الإنذار تدوي.. إطلاق100 صاروخ من قطاع غزة على عسقلان
أبرز المواد
 “الأرصاد” تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على عسير
أبرز المواد
 الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 ابتكار جديد.. جهاز روسي يساعد على تجنب موت القلب المفاجئ
أبرز المواد
 النفط يواصل الخسائر بفعل إصابات كوفيد-19 في الهند
أبرز المواد
 موجة جديدة من كورونا تضرب اليابان
أبرز المواد
الإعلان عن تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن عمل .. تعرف على أهدافه ومبلغ الإعانة وشروط التأهيل

الإعلان عن تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن عمل .. تعرف على أهدافه ومبلغ الإعانة وشروط التأهيل

أبرز المواد
“الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتعلن تسجيل (927) حالة مؤكدة

“الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتعلن تسجيل (927) حالة مؤكدة

أبرز المواد
خطورة أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة لمخالطة مصاب؟..«الصحة» توضح

خطورة أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة لمخالطة مصاب؟..«الصحة» توضح

أبرز المواد
أمريكا.. ارتداء الكمامات مطلوب في الطائرات ووسائل النقل

أمريكا.. ارتداء الكمامات مطلوب في الطائرات ووسائل النقل

أبرز المواد

الإعلان عن تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن عمل .. تعرف على أهدافه ومبلغ الإعانة وشروط التأهيل

الإعلان عن تفاصيل تنظيم إعانة البحث عن عمل .. تعرف على أهدافه ومبلغ الإعانة وشروط التأهيل
http://almnatiq.net/?p=982874
المناطق - الرياض

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  مؤخرا على تنظيم إعانة البحث عن عمل. 

ونشرت جريدة “أم القرى” اليوم تفاصيل التنظيم، حيث يهدف التنظيم إلى الآتي: 


1-تنظیم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.
2-العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.
3-تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.
4- تحدید حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم. 

وحسب المادة الثالثة من تنظيم اعانة البحث عن عمل يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً، بحسب الآتي: 

1- 2000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة. 

2- 1500 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 

3- 1000 ريال شهرياً لمدة  4 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 

4-  750 ريالاً شهرياً لمدة 3 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 

روابط ذات صلة

“الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتعلن تسجيل (927) حالة مؤكدة

“الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتعلن تسجيل (927) حالة مؤكدة
خطورة أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة لمخالطة مصاب؟..«الصحة» توضح

خطورة أخذ اللقاح مع وجود اشتباه إصابة لمخالطة مصاب؟..«الصحة» توضح
أمريكا.. ارتداء الكمامات مطلوب في الطائرات ووسائل النقل

أمريكا.. ارتداء الكمامات مطلوب في الطائرات ووسائل النقل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*