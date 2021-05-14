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جمعية البر بأبها نفذت مشروع زكاة الفطر لهذا العام بأكثر من ٢٧٧ طن

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جمعية البر بأبها نفذت مشروع زكاة الفطر لهذا العام بأكثر من ٢٧٧ طن

جمعية البر بأبها نفذت مشروع زكاة الفطر لهذا العام بأكثر من ٢٧٧ طن
http://almnatiq.net/?p=982877
المناطق - عسير

نفذت جمعية البر بأبها هذا العام ١٤٤٢هـ مشروع زكاة الفطر ضمن تدابير وقائية واحترازية بموافقة كريمة من سمو أمير منطقة عسير يحفظه الله وبطاقم عمل لإنجاح هذا المشروع ، فقد تم توزيع ٢٧٧ طن ونصف لعدد ٦٨٢٩ أسرة بمدينة أبها وضواحيها وتهامة عسير ، أشرف على توزيعها ١٤١ مندوباً ومتطوعا .
صرّح بهذا أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس حيث أوضح بأن هذا المشروع تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك خدمةً للمواطنين والمقيمين وبما يضمن إيصال هذه الزكاة لمستحقيها في الوقت الشرعي ، وقدم “بن فحاس” شكره وتقديره لكل من دعم وساهم في إنجاح هذا المشروع المبارك ، مثمنا الدور الفعال لرجال الأمن بشرطة منطقة عسير خلال فترة المشروع ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذا العيد على هذه البلاد وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير وجميع المسلمين باليُمن والخير والبركات وكل عامٍ والجميع بخير.

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