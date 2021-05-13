12 مليون ريال لمشاريع بر الاحساء الرمضانية

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انهت جمعية البر بالاحساء قبيل فجر يوم عيد الفطر المبارك عمليات توزيع زكاة الفطر على مستحقيها، ضمن مشروع زكاة الفطر الذي يعد أحد أهم مشاريع الجمعية الموسمية، والذي سبق أن أعلنت الجمعية عن بدئه في منتصف شهر رمضان المنصرم من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق المراكز التابعة لها.

وذكر أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر بان هذا المشروع لاقى اقبالا كبيرا من الأهالي والمقيمين الذين وكلوا الجمعية بإخراج الزكاة في وقتها الشرعي، حيث استفاد أكثر من 7 الاف أسره من هذ المشروع الذي يعد واحداً من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية وتحرص من خلاله على تحقيق الضوابط الشرعية والأهداف المجتمعية.

وأضاف ال عبدالقادر بان الجمعية والمراكز التابعة لها نفذت 13 مشروعا خلال شهر رمضان بتكلفة اجمالية تجاوزت 12 مليون ريال، وتنوعت المشاريع ما بين مشاريع تنموية ومشاريع موسمية ومشاريع اغاثية، والتي تأتي امتداداً للمشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها على مدار العام.

وأشار ال عبدالقادر بان الجمعية اعتمدت الصرف الالكتروني للعديد من برامجها وانشطتها دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقر الجمعية ومن ضمنها مشروع زكاة الفطر، حيث يستطيع المستفيد استلام حقه المخصص من زكاة الفطر عبر متاجر بيع المواد الغذائية الكبرى التي اتفقت معها الجمعية في وقت سابق.

واكد ال عبدالقادر بان الجمعية قامت بصرف نصيب زكاة الفطر (من الأرز) لكل أسرة في النظام في الوقت الشرعي لإخراج الزكاة قبل دخول فجر يوم العيد. وذلك بفضل الله ثم بفضل الجهود التي سخرتها الجمعية من طواقمها البشرية والتقنية وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين لإنجاز مشروع زكاة الفطر في وقته الشرعي على أكمل وجه ولضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها.

وشكر المهندس صالح ال عبدالقادر الأهالي والمقيمين على ثقتهم في الجمعية وتوكيلهم في أداء زكاة الفطر نيابة عنهم، كما شكر الداعمين وأهل الخير والإحسان على دعمهم لمشاريع وبرامج الجمعية التي تنفذها على مدار العام.

ووجه ال عبدالقادر شكره لمنسوبي الجمعية والمتطوعين سائلا الله بان يجزيهم خيرا على ما بذلوه من جهود مضاعفة ومتقنة في استلام وتسليم زكاة الفطر لمستحقيها.