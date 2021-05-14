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أفغانستان: مقتل 12 مصليا بتفجير داخل مسجد في كابل

أفغانستان: مقتل 12 مصليا بتفجير داخل مسجد في كابل
http://almnatiq.net/?p=982892
المناطق - وكالات

قالت الشرطة الأفغانية إن تفجيرا داخل مسجد في حي شمال كابل أسفر عن مقتل 12 مصليا وإصابة أكثر من 20 آخرين، اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل، فردوس فارامارز، إنه تم وضع متفجرات داخل المسجد مسبقا.

وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث جثث ملقاة على أرضية المسجد، وأضرارا مادية طفيفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور، وقالت شرطة كابل إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

ويأتي الانفجار في اليوم الثاني من وقف إطلاق نار يستمر ثلاثة أيام أعلنته حركة “طالبان” والحكومة الأفغانية، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

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