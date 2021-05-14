السماح بتقديم الشيشة للزبائن المحصنين في الأماكن المفتوحة بدءًا من 5 شوال

المناطق - الرياض

كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية»، اليوم الجمعة، عن اقتصار دخول العملاء «المحصّنين» فقط لمقاهي الشيشة والمعسل.

و كشفت وقاية عن اشتراط التحصين للعاملين المتواجدين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل اعتبارًا من الخامس من شوال الجاري، قائلة: في حال رغبة المنشاة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري «بي سي آر» لا تتجاوز مدتها سبعة أيام، مع اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، فضلاً عن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة حسبما ذكرت «الإخبارية».

وشددت «وقاية» على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء، داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى، وذلك بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة.