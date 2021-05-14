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القبض على 5 يمنيين امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة

القبض على 5 يمنيين امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة

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القبض على 5 يمنيين امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة

القبض على 5 يمنيين امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة
http://almnatiq.net/?p=982916
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، جميعهم في العقد الثاني من العمر، امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة،وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية، للتواصل مع الضحايا والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًّا لهم، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وقصاصات ورقية، وأدوات ومعدات للتزوير والتزييف، واتضح من إجراءات الاستدلال الأولية، استيلاءهم على ما يزيد على (300,000) ريال، وتم إيقافهم واُتخِذَت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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