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الاتفاق يُمطر مرمى الشباب برباعية

الاتفاق يُمطر مرمى الشباب برباعية
http://almnatiq.net/?p=982920
المناطق - الرياض

تمكن فريق الاتفاق من الفوز على فريق الشباب في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين مقابل هدف واحد أحرزه اللاعب “وليد أزارو” لصالح الاتفاق في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل الاتفاق 3 أهداف، بينما أحرز الشباب هدف واحد فقط، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 -3.

وبهذه النتيجة يرفع الاتفاق رصيده إلى 41 نقطة، ويواجه الباطن الأربعاء المقبل، بينما يتجمد رصيد الشباب عند النقطة 48، ويلاقي العين في ذات اليوم.

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