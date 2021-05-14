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وزير الخارجية يؤكد إدانة المملكة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية

وزير الخارجية يؤكد إدانة المملكة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية
http://almnatiq.net/?p=982924
المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وشدد، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على ضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية،داعيا إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد على ضرورة أن يكون هذا الحل يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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