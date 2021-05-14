إضافة مادتين جديدتين إلى نظاميْ التقاعد المدني والعسكري لأسر المفقودين

المناطق - الرياض

صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على إضافة مادتين جديدتين إلى نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري لمعالجة صرف المعاش التقاعدي لأسر المفقودين المستحقين للمعاش.

ونص القرار على أن تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

أولاً : أن يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولايوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

ثانياً : إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.