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النصر يتغلَّب على العين ..والفيصلي يتغلَّب على أبها

النصر يتغلَّب على العين ..والفيصلي يتغلَّب على أبها
http://almnatiq.net/?p=982938
المناطق - الرياض

تغلَّب فريق النصر على مستضيفه فريق العين بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجّل للنصر اللاعب “عبدالرزاق حمدالله” عند الدقيقة 45، وعند الدقيقة 67 سجل اللاعب “نور الدين مرابط” الهدف الثاني.

تغلَّب فريق الفيصلي على ضيفه فريق أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للفيصلي اللاعب “محمد الصيعري” عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب “بنجامين” عند الدقيقة 62.

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