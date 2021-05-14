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روسيا تدرج الولايات المتحدة والتشيك ضمن الدول غير الصديقة

روسيا تدرج الولايات المتحدة والتشيك ضمن الدول غير الصديقة
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http://almnatiq.net/?p=982948
المناطق - وكالات

أدرجت روسيا، يوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ضمن قائمة الدول غير الصديقة، وذلك قبيل لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وشمل قرارها عدم السماح لسفارة واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي، بينما لن يسمح لسفارة براغ بتوظيف أكثر من 19 مواطنا روسيا.

وذكر الكرملين أن قائمة روسيا للدول غير الصديقة لا تضم سوى بلدين، مؤكدًا استعداد موسكو للحوار، فيما قالت السفارة الأمريكية لدى روسيا، إنها ستستأنف الخدمات القنصلية لرعاياها، بشكل مؤقت.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد إعلان السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، إنها علقت غالبية الخدمات القنصلية لمواطنيها، وتوقفت عن منح التأشيرات لأنها اضطرت لتقليص اليد العاملة في القنصلية بشكل كبير.

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