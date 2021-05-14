الأهلي يفوز على القادسية بهدف وحيد..والتعادل يحسم لقاء الهلال والباطن

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فاز الأهلي على القادسية بهدف مقابل لاشئ، في الجولة الـ 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الهدف الوحيد لصالح النادي الأهلي عمر السومة في الدقيقة الـ 68 من زمن المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 38 نقطة، حيث سيواجه الهلال الأربعاء 19 مايو، في حين يتوقف القادسية عند النقطة الـ34، ويلاقي الفتح الثلاثاء 25 مايو.

تعادل فريق الهلال أمام فريق الباطن في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وفي الشوط الثاني لم يتقدم أي فريق بأحراز أهداف لتنتهي المبارة بنتيجة “1-1”.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة، ويواجه الأهلي يوم الأربعاء المقبل، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 30، ويلاقي الاتفاق في ذات اليوم.