المركز الوطني للفعاليات يُطلق حملة “عيد ينعاد عليكم”

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أطلق المركز الوطني للفعاليات حملته في عيد الفطر بعنوان: “عيد ينعاد عليكم”. وذلك احتفالاً بإطلاق أعمال المركز رسمياً، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بمجالاته كافة في المملكة .

وتأتي الحملة ضمن جهود المركز لمشاركة المجتمع فرحة العيد، وإضفاء أجواء مميزة، تتخلها السعادة والفرح للجميع وبث الروح الإيجابية.