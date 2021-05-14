أطلق المركز الوطني للفعاليات حملته في عيد الفطر بعنوان: “عيد ينعاد عليكم”. وذلك احتفالاً بإطلاق أعمال المركز رسمياً، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بمجالاته كافة في المملكة .
وتأتي الحملة ضمن جهود المركز لمشاركة المجتمع فرحة العيد، وإضفاء أجواء مميزة، تتخلها السعادة والفرح للجميع وبث الروح الإيجابية.
المركز الوطني للفعاليات يُطلق حملة “عيد ينعاد عليكم”
أطلق المركز الوطني للفعاليات حملته في عيد الفطر بعنوان: “عيد ينعاد عليكم”. وذلك احتفالاً بإطلاق أعمال المركز رسمياً، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بمجالاته كافة في المملكة .
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