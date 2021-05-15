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المملكة تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في فلسطين

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المملكة تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في فلسطين

المملكة تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في فلسطين
http://almnatiq.net/?p=982973
المناطق - واس

اجتمع معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مع وفد الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لهذا الشهر، حيث تقود المملكة تحركًا عربيًا بشأن فلسطين.
وتهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات.
حضر الاجتماع من جانب الوفد مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت ولاتزال من أوائل الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.

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