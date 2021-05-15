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دراسة: تناول هذه الكمية من “فيتامين د” يقلل خطر الوفاة بنسبة 30%

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دراسة: تناول هذه الكمية من “فيتامين د” يقلل خطر الوفاة بنسبة 30%

دراسة: تناول هذه الكمية من “فيتامين د” يقلل خطر الوفاة بنسبة 30%
http://almnatiq.net/?p=982991
المناطق - الرياض

كشف فريق بحثي من جامعة بيرغن في النرويج أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الذين يتلقون كميات كافية من فيتامين (د)، يمكن أن يقللوا من خطر الوفاة بنسبة 30%.

وقالت الأستاذة جوتا ديركيس: “اكتشفنا أن الكمية المناسبة من فيتامين (د) تقلل من خطر الموت بشكل كبير”. وفقاً لموقع “إكسبريس”

وواصلت ديركيس القول إن “الكثير أو القليل جدا” من فيتامين (د) يزيد من خطر الوفاة. وأظهرت النتائج أن قيمة فيتامين (د) في الدم من 42 إلى 100 نانومول/لتر كانت “مواتية”.

وتعرّض أي قيم أعلى أو أقل لفيتامين (د) من هذا النطاق، الشخص لخطر أكبر للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تناول 10 ميكروغرامات من فيتامين (د) يوميا – مثل النرويج – بينما توصي أمريكا بتناول 15 ميكروغراما يوميا وتنصح ألمانيا ب 20 ميكروغراما.

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