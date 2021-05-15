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3 مواجهات الليلة لكسب نقاط منافسة الجولة 27

3 مواجهات الليلة لكسب نقاط منافسة الجولة 27
http://almnatiq.net/?p=982999
المناطق - الرياض

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء يستضيف الفتح نظيره الوحدة عند الساعة الـ6:55 مساء، فيما تجمع الإثارة والندية التعاون والرائد في قمة مباريات الجولة “ديربي القصيم” عند الساعة الـ7:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وفي ختام مباريات الجولة يواجه ضمك ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها عند التاسعة مساء في لقاء عنوانه التمسك بنقاط المنافسة على اللقب بالنسبة للاتحاد، والهروب من دائرة خطر الهبوط بالنسبة لضمك.

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