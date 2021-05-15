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كورونا حول العالم : 161 مليون إصابة و3 ملايين وفاة

كورونا حول العالم : 161 مليون إصابة و3 ملايين وفاة
http://almnatiq.net/?p=983003
المناطق - وكالات

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 161.5 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 3.3 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 161.555.984، وإجمالي الوفيات 3.353.210.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ585224 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.893.586.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ432628 حالة فاة، و15.519.525 إصابة.

واحتلت الهند المرتبة الثالثة بإجمالي 262317 وفاة، و24.046.809 إصابة.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220159، و2.377.995 إصابة.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127930، وإجمالي إصابات 4.462.603.

وجاءت إيطاليا في المركز السادس بإجمالي وفيات 123927، وإجمالي إصابات 4.146.722.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113182، وإجمالي إصابات 4.886.641.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107584 وإجمالي إصابات 5.909.386.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85909، وإجمالي إصابات 3.588.502.

وجاءت إسبانيا في المرتبة العاشرة، بإجمالي وفيات 79339، و3.604.799 إصابة.

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