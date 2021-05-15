تعرف على شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل

المناطق - الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، وسيتم العمل بالتنظيم بعد 90 يوماً من تاريخ اليوم.

وأقر التنظيم صرف الإعانة للمستحقين لمدة 15 شهراً على أن يكون المبلغ في الشهور الـ4 الأولى (2000) ريال، وفي الـ4 أشهر التالية (1500) ريال ثم 1000 ريال في الـ 4 التالية، ثم 750 ريالاً للأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونص القرار على توفر عددا من الشروط للحصول على إعانة البحث عن عمل تضمنت : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مقيما بالمملكة إقامة دائمة، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

وأورد القرار ألا يكون المتقدم عاملاً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون يصرف له معاش تقاعدي أو معاش من الضمان الاجتماعي أو تعويض ضد التعطل عن العمل. (للاطلاع على باقي الشروط اضغط على الرابط)

وأوضح القرار أن تقديم الطلب يكون إلى صندوق الموارد البشرية أو من يفوضه وأن يقدم الطلب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين: قبل مضي 24 شهرا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أي من مراحل التعليم أو التدريب. وبعد مضي 24 شهرا من تاريخ انتهاء العالقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.