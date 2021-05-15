لوحة لبيكاسو تباع بأكثر من 100مليون دولار

المناطق - رويترز

بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 مليون دولار، في مزاد لدار كريستيز بنيويورك، محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليوناً.

وتصدرت لوحة “المرأة الجالسة قرب النافذة” لمحبوبة بيكاسو ماري تيريز، مبيعات الليلة التي حملت اسم “المزاد المسائي لأعمال من القرن العشرين”، الخميس.

وقال كيث جيل رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في كريستيز لندن، إن اللوحة مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض “بيكاسو 1932” بمعرض “تيت مودرن” عام 2018. وأضاف قائلاً: “إنها لوحة رائعة للغاية. لم تعرض للبيع في مزاد منذ عام 2013”.

وذكرت دار كريستيز، أن اللوحة ذهبت إلى مزايد من كاليفورنيا على الإنترنت بعد مزايدة محتدمة. ولوحة ماري تيريز هي خامس عمل فني للرسام الإسباني تباع بأكثر من 100 مليون دولار.

ويعد الرقم الذي بيعت فيه اللوحة المذهل، علامة على حيوية سوق الفن، وسط جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت بوني برينان، رئيسة دار كريستيز أميركا، أن نجاح مزاد الخميس “يشير إلى عودة حقيقية لسوق الفن إلى طبيعته، وأيضاً رسالة مفادها أن سوق الفن قد عاد حقاً إلى المسار الصحيح”.