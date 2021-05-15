صحة الشرقية : 7000 جولة توعوية خلال حملة “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك”

صحة الشرقية : 7000 جولة توعوية خلال حملة “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك”

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صحة الشرقية : 7000 جولة توعوية خلال حملة “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك”

صحة الشرقية : 7000 جولة توعوية خلال حملة “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك”
http://almnatiq.net/?p=983046
المناطق - فتحية عبدالله

واصلت صحة الشرقية ، الحملة التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” الموجهة لأهالي المنطقة الشرقية، لتوعيتهم بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.ونفذت صحة الشرقية أكثر من 7000 جولة على عدد من مدن الشرقية شملت “الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف” لتوعية أصحاب المحلات والعاملين فيها والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية من خلال تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من تعقيم الاسطح ووجود تباعد بين الطاولات. وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.كما قامت صحة الشرقية بتوزيع الهدايا على المبادرين بأخذ اللقاح بالمراكز الصحية التابعة لها .

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