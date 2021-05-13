تطوعي أمانة الجوف ينفذ 35 جولة توعوية ضمن مبادرة “عيدنا سالمين”

المناطق - الجوف

نفذ النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف 35 جولة ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة “عيدنا سالمين” التي تستهدف تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا خلال أيام العيد.

وقام المتطوعون والمتطوعات في النادي بجولات ميدانية في مواقع الأنشطة ذات الكثافة العالية كالمطاعم والمقاهي والحدائق والمتنزهات، للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، والحث على أخذ لقاح كورونا، وكذلك إيقاف المناسبات في العيد.

ووزع المتطوعون والمتطوعات المطويات التوعوية خلال جولاتهم الميدانية، كما قدموا الورود والهدايا للمستفيدين.