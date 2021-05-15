ارتفاع عدد شهداء مجزرة مخيم الشاطئ إلى 10 بينهم 8 أطفال

المناطق - واس

ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية اليوم ، مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء: سيدتان و 8 أطفال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن مسعفين ومواطنين انتشلوا اليوم 3 جثث: سيدة وطفلين من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب في وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية دون سابق إنذار على ساكنيه، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن طفلاً رضيعاً هو الناجي الوحيد من القصف، الذي حول المنزل إلى ركام، وتضررت المنازل المجاورة، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.