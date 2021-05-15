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إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة

إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة

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إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة

إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة
http://almnatiq.net/?p=983106
المناطق - رويترز

دعت إندونيسيا وماليزيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية.

من جهتها نقلت وكالة “رويترز”، عن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، قوله إنه اتفق مع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، خلال اتصال هاتفي بينهما، على ضرورة وقف تصرفات إسرائيل “المشينة” على الفور.

وأضاف ياسين في خطاب بثه التلفزيون: “لم يصدر مجلس الأمن الدولي حتى اليوم أي بيان حول الوضع الراهن في فلسطين، بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية”.

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