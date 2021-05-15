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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مركز عرسال في لبنان للرعاية الصحية الأولية

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مركز عرسال في لبنان للرعاية الصحية الأولية
http://almnatiq.net/?p=983119
المناطق_واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مطلع الأسبوع الماضي بزيارة تفقدية لمركز عرسال للرعاية الصحية الأولية في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف.
يذكر أن المرضى يحصلون على خدمات صحية مجانية تتوزع ما بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية، ويستهدف المشروع 65 ألف فرد.
ويأتي ذلك حرصًا من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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