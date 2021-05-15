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«الصحة العالمية» توصي بتأجيل تطعيم الأطفال ضد كورونا في الدول الغنية

«الصحة العالمية» توصي بتأجيل تطعيم الأطفال ضد كورونا في الدول الغنية
http://almnatiq.net/?p=983135
المناطق_وكالات

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية الدول الغنية إلى التبرع بلقاحات فيروس كورونا للدول الفقيرة بدلًا من البدء فورًا في تطعيم الأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان اليوم أمس الجمعة: «في الوقت الحالي يذهب 3% فقط من إمدادات لقاح كوفيد -19 إلى البلدان منخفضة الدخل».

وأوضح أنه بسبب نقص اللقاحات، في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لم يتم تطعيم العاملين في مجال الصحة والرعاية ضد الفيروس.

وأضاف جيبريسوس، في إشارة إلى تحالف اللقاحات الدولي الذي يوزع اللقاحات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مستوى العالم المعروف باسم كوفاكس: «أتفهم سبب رغبة بعض الدول في تطعيم أطفالها ومراهقيها؛ لكنني أحثهم الآن على إعادة النظر والتبرع بهذه اللقاحات لتحالف كوفاكس بدلاً من ذلك».

يأتي ذلك بينما، بدأت العديد من الدول الغنية، تطعيم الشباب بها ضد كورونا؛ حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطط لتوفير جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة في أقرب وقت ممكن. كما أعرب عن أمله في الوصول بنسبة من تناولوا جرعة واحدة على الأقل من سكان الولايات المتحدة البالغين إلى 70 % قبل الرابع من يوليو المقبل، مما يمكن الأسر الأمريكية من التجمع من أجل الاحتفال بيوم الاستقلال.

وفي كندا، اعتمدت السلطات الصحية استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في تحصين الأطفال من 12 إلى 15 سنة. كما بدأت ولاية ألبرتا الكندية، التي كان بها أعلى معدل لانتشار العدوى وأكبر عدد من المصابين في البلاد، بالفعل في توزيع اللقاحات على من تتجاوز أعمارهم 12 سنة.

بينما في سويسرا، بدأت مناطق الأسبوع الماضي في تحديد مواعيد لتناول جرعات اللقاحات المضادة للوباء لمن هم في السادسة عشرة من عمرهم.

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